بث مباشر| انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022

القاهرة - مصراوي:

انطلقت صباح الاثنين، النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر حفل الافتتاح، عدد من الزعماء والرؤساء، وقيادات وشخصيات عامة من داخل وخارج مصر، على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ويعتبر منتدى شباب العالم منصة للشباب من جميع دول العالم، الذين يؤمنون بقدرتهم على التغيير ويهدفون إلى أن يصبحوا مؤثرين داخل مجتمعاتهم.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.