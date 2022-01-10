الصحة تنشر إجراءات الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء في إرسال رسالة لكل من مضى 6 أشهر وأكثر من إتمام اللقاح بأن يتوجه لأخذ الجرعة التنشيطية المعززة، وذلك بالنسبة لمن تلقى كامل تطعيمه سواءً كان جرعتين أو حتى المكون من جرعة واحدة.

وشدد على أنه لا توجد أي إجراءات مطلوبة سوى التوجه وفق الرسالة إلى المكان الذي تلقى فيه اللقاح من قبل في الموعد المحدد، كما لا يوجد تسجيل لأنه من خلال قاعدة بيانات منظومة اللقاحات يتم إرسال الرسالة مباشرة.

وأكد عبدالغفار أنه ليس بالضرورة أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح الأصلي ومن الممكن أن يأخذ أي نوع آخر.

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