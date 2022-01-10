حدث ليلا| إصابة وزير الخارجية سامح شكري بكورونا.. ووفاة الإعلامي وائل الإبراشي

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

إصابة سامح شكري بكورونا.. ومصدر بالخارجية يكشف تطورات حالته الصحية

قال مصدر بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري أصيب بفيروس كورونا.

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

توفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

سد النهضة| عضو لجنة التفاوض: خضنا أكثر من 300 اجتماع حتى الآن

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة التفاوضية لسد النهضة، إن قضية السد لن تحل خلال عام أو حتى 5 أعوام، حيث إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى وقت ومجهود أكبر، مشيرًا إلى أن الفارق بين مصر وإثيوبيا هو أن القاهرة واحدة من أكبر الدول في إدارة الموارد المائية حتى الآن الإدارة بلغت 80% من مواردنا بينما أثيوبيا تتشبع بالموارد ولكن لا تجيد مواردها المالية.

​الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا معززة للمناعة وتقلل الإصابة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة التنشيطية مفيدة وتعزز المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

​​اتحاد عمال مصر: منتدى شباب العالم من أهم دعائم الاقتصاد الوطني

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ ابتداء من غد الإثنين وحتى الخميس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الوطني لأنه مصر سوف تستفيد من أفكار شباب العالم بالإضافة إلى شباب مصر حول القضايا التي يطرحها المنتدى خاصة المرتبط منها بالاقتصاد والتنمية

مطار برج العرب يستقبل أصغر قائدة طائرة في العالم

استقبل مطار برج العرب الدولي، زارا رذرفورد 19 عامًا بريطانية الجنسية، التي تعتبر أصغر سيدة تطير حول العالم بطائرة من طراز "شارك" خفيفة الوزن، ضمن المحطات المقررة ببرنامج رحلتها حول العالم.

مصطفى مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة "سكاتيك" النرويجية للطاقة المتجددة، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد عامر، المدير العام لشركة "سكاتيك" في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا.

انفجار سيارة نقل على الدائري الأوسطي (صور)

شهد الطريق الدائري الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، أسفل نفق طريق الأوتوستراد؛ كثافات مرورية عالية إثر انفجار سيارة تريلا محملة بمواد بناء، عقب انقلابها.

بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 82 شخصًا في حريق بمبنى سكني في ولاية أمريكية

قُتل 19 شخصًا من بينهم 9 أطفال، وأصيب أكثر من 60 أخرون، في حريق شب في مبنى سكني ببرونكس، في حريق شب في مبنى سكني في حي برونكس بولاية نيويورك، اليوم الأحد، حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

مصرع ١٩ بينهم ٩ أطفال في حريق مبنى سكني بنيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ١٩ شخصا لقوا مصرعهم، بينهم ٩ أطفال في حريق نشب بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأمريكية.

مظاهرات في التشيك احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا

نزل الآلاف إلى الشوارع بجمهورية التشيك اليوم الأحد للاحتجاج على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

مظاهرات في بروكسل ضد إجراءات مكافحة كورونا

نظم نحو 5 آلاف شخص مسيرة اخترقت وسط بروكسل اليوم الأحد في احتجاج ضد إجراءات كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة بلجا البلجيكية للأنباء نقلا عن بيانات الشرطة.