​​سنوات من التجربة.. برلمانية تكشف لـ"مصراوي" مواقفها مع منتدى شباب العالم -صور

(مصراوي):

تحدثت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى "مصراوي"، عن تفاصيل مشاركتها في منتدى شباب العالم منذ عام 2017 وحتى آخر مشاركة حاليًّا في النسخة الرابعة للمنتدى بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نعيم إن أول مشاركة لها في منتدى شباب العالم عام 2017 جاءت بدعوة من المجلس القومي للمرأة كمتحدث عن تجربتها في ريادة الأعمال تحت شعار "البزنس فكرة مش رأسمال" بحضور العديد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن 5 نوفمبر 2017 يوم وتاريخ فارق في حياتها العملية، موضحة أنها وقتها لم تكن تشعر بأن هذا اليوم هو من سيكون له نقطة تحول في حياتها ومشاركتها في هذا المحفل الدولي.

ونوهت النائبة إلى أنها ألقت كلمة تحت هذا الشعار لتكشف عن تجربتها مع المجتمع المدني ومشاركته في القضاء على المشكلات الموجودة بالمجتمع، مؤكدة أنها كانت أحد العناصر التي وضعت استراتيجية لمكافحة المخلفات؛ خصوصًا في ما يخص البيئة.

ولفتت نعيم إلى أن المشارك يعود من المشاركة في مثل هذا المحفل الدولي بوجهات نظر وآراء جديدة لها انعكاس على الشخصية والهوية، منوهةً بأنها عادت عقب المشاركة بوجهات نظر مختلفة حول المشكلات الموجودة في البلاد، وبوجهات نظر بعيون أكثر من 150 دولة مختلفة؛ منها الدول التي لها خبرة وباع في هذه المشكلات وحلولها، وترى كيف تنظر البلاد إلى مثل هذه المشكلات وتقدم حلولها.

وكشفت النائبة أن الشباب الضيوف في أول يوم لهم في مصر ينظرون إلى البلد ويقارنون بينه وبين الصورة الذهنية الموجودة في خيالهم، مشيرةً إلى أنها ترى دموع الشباب المشارك خلال مغادرتهم عقب انتهاء المنتدى؛ مما يؤكد أن مصر بها العديد من الأشياء المختلفة.

وشددت نعيم على أن كلمات المشاركين من الشباب عن الوضع في بلادهم وما كشفوه من الوضع في مصر يجعلك محل فخر وتقدير لما بمصر من إنجازات؛ خصوصًا خلال السنوات السبع الماضية.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنها لم تستطع أن تتخيل أن دعواتها في هذه النسخة الجديدة من المنتدى تكون بصفتها كعضو مجلس نواب ومشاركة باعتبارها ضيفًا برلمانيًّا، مؤكدة أن كل التوصيات التي خرجت في النسخ السابقة محل تنفيذ حاليًّا، معربة عن أملها بأن تخرج هذه النسخة مجموعة من التوصيات الجديدة وكلها لخدمة المواطنين.

ورأت النائبة نعيم أن انعقاد المنتدى في نسخته الرابعة وسط أحداث جائحة كورونا دليل على صلابة الدولة المصرية وعزمها على الاستمرار في الصعود وتحدي التحديات، مؤكدة ثقتها في جدول أعمال المنتدى باعتبارها نقطة جديدة من نقاط التقديم والرقي.

وأشارت نعيم إلى أنه منذ أمس ولمدة 4 أيام تتجه أنظار العالم كله نحو فعاليات المنتدى ليكون مادة خصبة للحديث ووجهة وحيدة لمن يبحث عن سياحة مميزة، مؤكدةً أن المنتدى جزء أصيل أيضًا من الدعاية للسياحة في مصر؛ خصوصًا شرم الشيخ.

ويُقام المنتدى في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

ونُظّم المنتدى في ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

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