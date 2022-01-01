خفض الفاقد والتوسع في مراكز العملاء.. "مياه القاهرة": 1.7 مليار جنيه استثمارات 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن شركة مياه القاهرة نجحت خلال عام 2021 في تنفيذ العديد من خطوط مياه الشرب وتعديل المسارات الخاصة بالمرافق في إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي شهدتها محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير العديد من مراكز خدمة العملاء لخدمة المواطنين وسرعة التواصل معهم وحل الشكاوى الخاصة بهم.

وأضاف رسلان، في بيان له اليوم السبت، أن الشركة حدثت البيانات الخاصة بالمشروعات التي تحتاج إليها كل منطقة للبدء فيها خلال العام المقبل والتنسيق الكامل مع الجهات المختلفة للانتهاء من جميع المسارات التي تحتاجها القاهرة خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ضمن منظومة تطوير العاصمة والقضاء على العشوائيات.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إن إجمالي الاستثمارات خلال عام 2021 بلغ مليارًا و770 مليون جنيه في قطاعات المحطات والشبكات والبطاريات وتحويل مسارات خطوط المياه وقطاع خدمة العملاء.

وأشار الشيمي إلى أن الشركة نجحت في الاعتماد الكامل على مواردها الخاصة في دعم عدد من المشروعات التي قامت بتنفيذها، ومستمرة في تنفيذ ودعم المشروعات التي تخدم المواطنين لتوفير كوب ماء نقي وتطبيق أحدث النظم العالمية في جودة المياه وحملات الترشيد لخفض استهلاك المياه بالمناطق المختلفة.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أنه في مجال المحطات تم الانتهاء من رفع كفاءة العديد من المحطات وإعادة تأهيل مكوناتها وجار تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 350 مليون جنيه حيث تم رفع كفاء محطات مياه التبين بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه الفسطاط بتكلفة 80 مليون جنيه ومحطة مياه مسطرد بتكلفة 75 مليون جنيه ومحطة مياه شبرا الخيمة بتكلفة 26 مليون جنيه ومحطة مياه الروضة بتكلفة 24 مليون جنيه ومحطة مياه شمال حلوان بتكلفة 13 مليون ومحطة مياه الأميرية بتكلفة 12 مليون جنيه ومحطة مياه المعادى بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأضاف الشيمي أنه في مجال الروافع تم تطوير وتأهيل العديد من من الروافع بقيمة 80 مليون جنيه، شملت روافع مصر الجديدة والغابة وألماظة الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه، ورافع خزان 1000 متر مكعب بالدويقة بتكلفة 10 ملايين جنيه، ورافع الماظة مياه عكرة 20 مليون جنيه، ورافعي إعمار 1و2 بتكلفة 4 ملايين، مشيرًا إلى أنه في مجال الشبكات تم الانتهاء من إحلال وتجديد العديد من خطوط وشبكات المياه وجار تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة تخطت 400 مليون جنيه بمختلف مناطق خدمة الشركة.