الطقس غدا الأحد.. صقيع وأمطار.. الحرارة أقل من 10 في هذه المنطقة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة ويصل لحد الصقيع لجنوب سيناء.

الطقس غدا: معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

قالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى إلى ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 5 صباحًا حتى الـ8 صباحًا.

الطقس غدًا: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% إلي 50% تقريبًا:

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% إلي 40% تقريبًا.

الطقس غدًا: ننشر درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 17 -11، الإسكندرية 17 -12، مطروح 17 -11، السلوم 17-11، سوهاج 17-9، أسوان 21-11، شرم الشيخ 21-15.

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