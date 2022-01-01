وصول جثمان الدكتور جابر عصفور إلى جامعة القاهرة

01:23 م السبت 01 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل، جثمان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إلى الحرم الجامعي لجامعة القاهرة.

وكان في استقبال الجثمان عدد كبير من أساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور مفيد شهاب والدكتور نبيل عبدالفتاح وغيرهم.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في مسجد صلاح الدين بالمنيل، قبل أن يتم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة، ثم يوارى الجثمان في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وقد حضر الجنازة عدد من المثقفين على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة السابق، وعدد من الأكاديميين.​

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