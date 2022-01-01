رحلات العمرة.. شركات السياحة تبدأ توثيق العقود من اليوم وحتى هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت شركات السياحة، اليوم السبت 1 يناير 2022، في توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1443 هجرية، على أن يستمر ذلك حتى 25 من نفس الشهر.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يوم الأربعاء الماضي 29 ديسمبر 2021، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

وبحسب الضوابط العامة للعمرة، شددت وزارة السياحة، على الشركات السياحية بضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

وأهابت وزارة السياحة، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القوانين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021.

كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني، المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

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