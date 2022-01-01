"صحة الشيوخ" تناقش الزيادة السكانية في مصر والحلول المقترحة غدًا

كتب- نشأت علي:

تواصل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها غدًا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

ويشارك في الاجتماع غدًا الأحد، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة؛ لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان، أن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة.

وقال جزر: بدأنا في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرًا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عامًا وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.