كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص بيجول مسعد شنوده كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

ونعى الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، القمص بيجول، وتقدم بخالص العزاء في نياحة الأب المبارك القمص بيجول مسعد شنوده، طالبا من الله نياحا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.​