بدء صلاة الجنازة على جابر عصفور بالمنيل بحضور وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في مسجد صلاح الدين بالمنيل، قبل أن يتم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة قبل التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وقد حضر الجنازة عدد من المثقفين على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة السابق، وعدد من الأكاديميين.



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