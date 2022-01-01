طلب إحاطة بشأن استخدام القرآن في الدعاية لمنتجات طبية غير مرخصة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وقال أبوالعلا، في بيان له اليوم: "للأسف الشديد رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية منذ عام ٢٠١٧، فإن المجتمع ما زال يعاني الإعلانات المضللة عن المنتجات الطبية والصحية التي توحي للمواطنين بقدرة تلك المنتجات على الشفاء من بعض الأمراض."

وأضاف النائب: "وصل الأمر مؤخراً إلى إستخدام القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة، وذلك في محاولة للتأثير على المواطنين وإقناعهم بجدوى تلك المنتجات الطبية، حيث ظهر شخص في أحد الإعلانات على القنوات الفضائية ممسكاً بالمصحف الشريف ويقسم بأن المنتج المعلن عنه كان سبباً في شفائه من مرض السكر، بالإضافة إلى غيرها من الوقائع التي يتم استخدام آيات القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة للتأثير في المواطنين."

وأكد أبوالعلا أن مثل تلك الوقائع يمثل خطراً كبيرًا، سواء في تضليل المواطنين والتأثير عليهم باستخدام القرآن الكريم وبالتالي حدوث تأثيرات سلبية على صحتهم باستخدام تلك المنتجات غير المرخصة، وكذلك لما تمثله من إساءة لاستخدام القرآن الكريم في مثل تلك الأفعال المضللة.​