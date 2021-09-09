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البابا تواضروس ينعى كاهن بإيبارشية البحيرة.. والأنبا باخوميوس يترأس صلوات تجنيزه

11:19 م الخميس 09 سبتمبر 2021
البابا تواضروس ينعى كاهن بإيبارشية البحيرة.. والأنبا باخوميوس يترأس صلوات تجنيزه

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

توفى اليوم الخميس، الأب القمص يحنس كاما زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية، وادي النطرون وكنيسة الشهيد مارجرجس بسوسنة الوادي، وادي النطرون التابعتين لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن عمر قارب 57 سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من 25 سنة.

وصلى الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية صلوات تجنيزه في الثانية من بعد ظهر اليوم بكنيسته بالهوكارية.

ولد الأب الراحل باسم نعيم زكي جرجس يوم 10 أكتوبر 1964 بقرية الجرايسة، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة وحصل على دبلوم التجـارة عام 1985 ثم بكالوريوس العلوم اللاهوتية من كلية القديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور. سيم كاهنًا في 25 فبراير 1996 ونال رتبة القمصية في 16 أغسطس 2015.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص يحنس كاما زكي، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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البابا تواضروس يحنس كاما زكي وادي النطرون

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