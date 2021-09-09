أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، في بيان، أن الطقس ليلًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

وتأتي درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة العظمى 34 الصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 26

السويس العظمى 34 الصغرى 26

شرم الشيخ العظمى 37 الصغرى 29

أسيوط العظمى 38 الصغرى 24

أسوان العظمى 41 الصغرى 28