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نقيب الأشراف ينعى رجل الأعمال محمود العربي: له إسهامات متعددة في مجال الأعمال الخيرية

09:56 م الخميس 09 سبتمبر 2021
نقيب الأشراف ينعى رجل الأعمال محمود العربي: له إسهامات متعددة في مجال الأعمال الخيرية

السيد محمود الشريف

كتب- محمود مصطفى:

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء لأسرة رجل الأعمال محمود العربي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونعى نقيب الأشراف رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، مؤكدا أن له إسهامات متعددة في مجال الأعمال الخيرية، وأحد رواد الصناعة المصرية.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد رجل الأعمال محمود العربي بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وتوفى رجل الأعمال محمود العربي، اليوم، وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة، مركز أشمون بالمنوفية.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف محمود العربي وفاة محمود العربي

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