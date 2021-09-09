جبالي: الدولة المصرية وضعت قضية الإرهاب على قمة أولويات سياستها الخارجية



كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة اليوم الخميس، بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب" المُتفشي بها .

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والمنعقدة في العاصمة النمساوية ڤيينا.

وفي مستهل كلمته، أكد جبالي أن الإنسانية لاتزال تعاني من ويلات الإرهاب، رغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي له، حيث لم تُسعف ترسانة الصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب على اقتلاع تلك الظاهرة الخبيثة.

وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية لم تنظر يومًا إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، ونظرت إليه بوصفه تحدي عالمي، ينبغى أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبنت مُقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني.