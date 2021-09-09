أسامة الأزهري ينعى رجل الأعمال محمود العربي شهبندر التجار

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمود العربي، شهبندر التجار، أحد رواد التجارة والصناعة المصرية.

وقال الأزهري في بيان له:" بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة، مؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.