أسامة الأزهري ينعى رجل الأعمال محمود العربي شهبندر التجار
كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمود العربي، شهبندر التجار، أحد رواد التجارة والصناعة المصرية.
وقال الأزهري في بيان له:" بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة، مؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.
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