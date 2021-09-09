Masrawy logo white

أسامة الأزهري ينعى رجل الأعمال محمود العربي شهبندر التجار

09:15 م الخميس 09 سبتمبر 2021
أسامة الأزهري ينعى رجل الأعمال محمود العربي شهبندر التجار

الدكتور أسامة الأزهري

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمود العربي، شهبندر التجار، أحد رواد التجارة والصناعة المصرية.

وقال الأزهري في بيان له:" بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة، مؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

أسامة الأزهري محمود العربي وفاة محمود العربي

الخبر التالى:

جبالي: الدولة المصرية وضعت قضية الإرهاب على قمة أولويات سياستها الخارجية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا