"البحوث الإسلامية" ينشر فيلما تسجيليا عن دور لجنة مراجعة المصحف في الحفاظ على كتاب الله

كتب- محمود مصطفى:

أطلق المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، أول فيلم تسجيلي يحكي تاريخ لجنة مراجعة المصحف، والتي تُعد أقدم لجنة تُعنى بالعمل على حفظ كتاب الله على مستوى العالم العربي والإسلامي.

وأوضح المجمع في بيان له، الخميس، أن اللجنة ضمّت في عضويتها الكثير من العلماء على مرّ الأزمنة والتاريخ ممن ورثوا هذا المنهج العلمي عن أسلافهم من علماء القرآن بالأزهر.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الفيلم التسجيلي يكشف عن المراحل التي تمر بها مراجعة المصحف الشريف، للتأكد من سلامة النص القرآني ومدى موافقته لقواعد الضبط والرسم وموافقته للقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعكس جميعها حرص مؤسسة الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على الحفاظ على كتاب الله من أي تحريف، كما يجيب الفيلم عن التساؤل حول كيفية التعامل مع الأخطاء التي يتم اكتشافها والتي تصل أحيانا لمنع الطبع والتداول.

وأضاف، أن الفيلم التسجيلي يسلط الضوء على أعضاء اللجنة سواء من ناحية عملية اختيارهم والشروط التي ينبغي توافرها فيهم أم من ناحية دورهم داخل اللجنة أثناء مراحل مراجعة المصحف الشريف.

ويشرف على المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد ورداني الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي أسس المركز قبل عدة سنوات.

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