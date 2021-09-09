"قومي المرأة" يشارك بجلسة "المرأة في مجال الأعمال" لدعم رائدات الأعمال بمصر

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، في جلسة بعنوان "المرأة في مجال الأعمال" دعم رائدات الأعمال في مصر" ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتوجهت مرسي، بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على جهودها لوضع مكون المرأة في قلب جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التي تطلقها الوزارة، ودورها واهتمامها في مساعدة النساء على عبور أزمة كوفيد-19.

وأشادت مرسي، بالتنسيق القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة ومساعدة السيدات على المشاركة في سوق العمل وفي مجال ريادة الاعمال.

وأكدت أهمية رفع وعي السيدات والشابات بالفرص المتاحة للدخول في مجال ريادة الأعمال وإعدادهم جيدا وتوفير كافة الخدمات لمساعدة رائدات الأعمال على النجاح والاستمرار في هذا المجال.