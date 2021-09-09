صور.. محافظ جنوب سيناء يناقش مقترحات تطوير شرم الشيخ طبقًا لمعايير "MITA"

جنوب سيناء- رضا السيد:

استمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، لشرح مقترحات تطوير مدينة شرم الشيخ طبقا لمعايير MITA، من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور محمد غانم استشاري شركة البصريات، والمهندس أحمد إبراهيم عبدالهادي، مندوب شركة البصريات.

وقامت نائب المحافظ بتوضيح نقاط القوة بمدينة شرم الشيخ، التي سيجري من خلالها انطلاق المشروع، وأهمها منطقة مسجد الصحابة، و ميدان أيقونة السلام، والمنطقة المحيطة بمجلس المدينة الجديد، وإقامة (Central Park) لتكون مدينة شرم الشيخ أهم مدن العالم التي تطبق معايير MITA.

وأشارت نائبة المحافظ إلى ضرورة تنفيذ تدريبات مكثفة لمهندسي المحافظة لاستيعاب المعايير التي يقوم عليها المشروع، تمهيدًا لتطبيقه على أرض الواقع.

وأكدت أن معايير MITA هي أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر، لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.

وأوضحت أن هذه الخدمات تقوم على دراسة وقياس وتصميم أكثر من ٢٠ عنصر من عناصر المكان، لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية، ويعد ومن أهم هذه العناصر الإضاءة، والصوتيات، والتصميم المعماري، والأعمال الفنية، والبصرية، والموسيقى، والمنحوتات، والرائحة المميزة للمكان، والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.