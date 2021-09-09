"قومي المرأة" ينظم مؤتمر المرأة المصرية صانعة السلام

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة مؤتمر لمقررات فروع المجلس بالمحافظات بعنوان "المرأة المصرية صانعة السلام"، للتوعية بالمفاهيم الأساسية للأمن والسلام وأهدافه.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، والدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقًا وأستاذ علم الاجتماع، وعبدالسميع محمد المدير العام للإدارة العامة للمالية، وإيزيس حافظ المدير العام للإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس وداليا حمدي المدير العام لإدارة المحافظات، والدكتورة عزة هاشم الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتورة أميرة تواضروس رئيسة المركز الديموجرافي، والمهندسة جيهان توفيق المدير العام للمكتب الفني لرئيسة المجلس والأمين العام ومجموعة عمل المجلس، على مدار يومين.

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