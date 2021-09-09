التموين: بدء الفصل الجغرافي في صرف الخبز أكتوبر المقبل بـ3 محافظات

كتب- محمد سامي:

أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الأول من أكتوبر سيكون بداية الفصل الجغرافي لمحافظات القاهرة ‏الكبرى والتي تشمل محافظات (القاهرة ـ الجيزة القليوبية) في صرف الخبز.

وأشار كمال، إلى أن تلك ‏المحافظات كانت هي الوحيدة التي تعمل بنظام السيستم الواحد في صرف ‏الخبز رغم أن المحافظات الأخرى كانت تعمل بنظام الموقع الجغرافي ‏لصاحب البطاقة في صرف الخبز والتموين.‏

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي، أن شركة البطاقات الذكية بهذه المحافظات تقوم منذ بداية الشهر بإرسال رسالة على بون الصرف الخاص بالخبز لتعريف المواطن أنه بداية من الشهر القادم سيكون صرف الخبز بالقاهرة والجيزة والقليوبية طبقا للمحافظة التابع لها البطاقه.

وأكد أن من حق المواطن بتلك المحافظات صرف مستحقاته من الخبز على بطاقة الدعم بأى مخبز بالمحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

وأضاف معاون وزير التموين المتحدث الرسمي، أن الدكتور علي المصيلحي، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول ‏الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، وجاء فية وجود تنسيق كامل بين مركز معلومات وزارة الإنتاج ‏الحربي مع شركة البطاقات الذكية لارسال رسالة للمواطن على بون ‏صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى مفادها أنه سوف يتم صرف الخبز ‏من المحافظة التابعة لها البطاقة فقط.‏

وأشار كمال، إلى أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات وقطاع الرقابة ‏والتوزيع بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الأمر على الأرض وتشديد الإجراءات ‏الرقابية على مخابز المحافظات الثلاث لضمان صرف الخبز للمواطنين ‏بإنتظام.

جدير بالذكر، يحق للمواطن من خلال موقع ادارة دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، وكذلك مراكز الخدمة التموينية المطورة عمل طلب إلكتروني لنقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.