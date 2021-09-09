وزير الزراعة يشارك في فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي"

كتب- أحمد مسعد:

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

وأشار وزير الزراعة خلال كلمته إلى أهمية قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن القومي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في اطار متطلبات الامن الغذائي.

وقال القصير إن تهنئة الرئيس السيسي، اليوم للفلاح المصري في عيده الـ69 اليوم، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح المصري، ودعمه، وأن ذلك يشجع الفلاح المصري، على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية.