السياحة تنشر فيديو ترويجي عن الإسكندرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة السياحة والآثار، أمس، فيديو قصيراً عن محافظة الإسكندرية، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتعتبر محافظة الإسكندرية أكبر موانئ مصر على البحر المتوسط، وتتمتع بطبيعة ساحرة وطقس معتدل جذاب وشواطئ خلابة.

وتضم كنوزاً من المعالم الأثرية القديمة ويوجد بها عشرات المزارات السياحية القديمة والحديثة والتي من بينها المساجد والكنائس والقلاع والمتاحف والأثار الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.

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