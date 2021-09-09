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الجيزة: إزالة 23 حالة بناء مخالف وتعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء

06:53 م الخميس 09 سبتمبر 2021
الجيزة: إزالة 23 حالة بناء مخالف وتعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة إجراء المتابعات الميدانية وضبط مخالفات البناء والقضاء على ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، قام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 6 حالات بناء مخالف عبارة عن جمالون على مساحة 2500م2 بمنطقة الحاجر بأبوغالب وبناء على مساحات 30م2 و300 م1 بالمنصورية و3 حالات بزمام قرية بني سلامة عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 3000 متر تحت الإنشاء وسلم متعدي على الطريق العام و بناء بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة 250 مترًا في منطقة القاهرة وتم إزالة جميع المخالفات.

وفي نطاق مركز العياط، تم إزالة حالتي بناء مخالف الأولى: بقرية الرقة الغربية بالقطورى عبارة عن تعدى على أراضي زراعية على مساحة 350م2، والأخرى: بناء مخالف على مساحة 120 م2 بكفر الضبعي ببرنشت.

بناء مخالف أراضي زراعية أحمد راشد محافظ الجيزة

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