بعد حقن 23 حالة.. وزيرة الصحة تشكر شيخ الأزهر لدعمه مرضى الضمور العضلي

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر المشيخة، لمتابعة التنسيق في مجالات التعاون الصحية المشتركة.

وتقدم الإمام الأكبر، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه وجهوده في مجال الصحة والتعليم وما تم توفيره من خدمات طبية لمؤسسة الأزهر والمنتسبين إليها، مؤكدًا هذه الجهود المبذولة في مجال الصحة تؤكد حرص الدولة على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأشار الطيب، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأزهر ووزارة الصحة في عدة مجالات منها تطعيم العاملين وطلاب الجامعة وقطاع المعاهد على مستوى الجمهورية- بلقاحات كورونا.

من جانبها، أعربت الدكتور هالة زايد عن شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر ودعمه المستمر للقطاع الصحي ومبادرات الصحة العامة انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني لمؤسسة الأزهر العريقة، واستجابته لدعم جهود الدولة في توفير علاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال فوق سن السنتين؛ لتخفيف العناء والمشقة عن كاهل أسرهم وتمتع هؤلاء الأطفال بصحة جيدة، ودعم مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي للأطفال أقل من عامين.

وأكدت وأن الدولة المصرية تحقق أرقامًا قياسية في علاج هذا المرض، وتمكنت المبادرة حتى الآن من حقن 23 حالة تحت سن السنتين بالعلاج اللازم مع تجهيز حالات أخرى للعلاج، وأن الوزارة تسير بخطى جيدة في مختلف مجالات الصحة دعمًا للمواطن واهتمامًا به ورعاية له.

وأكدت وزيرة الصحة استمرار التنسيق مع الأزهر لتطعيم كل العاملين به وجميع المنتسبين إلى الجامعة من العاملين والطلاب المصريين والوافدين، والعاملين بقطاع المعاهد وإداراته المنتشرة في ربوع مصر، وإمكانية تطعيم طلاب المرحلة الثانوية، وأن العاملين بالتعليم يمكنهم التسجيل عبر الموقع في قسم «التعليم» وستصلهم رسالة خلال 72 ساعة للحصول على اللقاح في أقرب نقطة تطعيم لمنزله، حرصًا من الوزارة على الانتهاء من التطعيمات قبل بداية الدراسة.

ولفتت الوزيرة إلى إتاحة شهادات التطعيم والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالأزهر، بما يساهم في يسر تلقي اللقاح وانتظام العملية التعليمية، مع التنسيق بين الأزهر والوزارة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب الوافدين، والتنسيق مع الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمجان في حالات الطوارئ ومعاملتهم معاملة المصريين في الحالات العادية.

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