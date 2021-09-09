وزير التموين: تخفيضات معارض أهلًا مدارس حتى 30%

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلاً مدارس التي ستقام تحت رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ستشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، وكشف المصيلحي وجود مقترح بخطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض.

وأكد المصيلحي، أن عدد العارضين سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2، مشيرًا إلى أنه خلال لقائه بالعارضين بالوزارة أن المعرض الرئيسي سيكون بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر وسيكون في الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر، مشيرًا إلى مشاركة أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهي شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة والكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحي أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس في أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي).

وخلال اللقاء أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام بتلك المعارض باعتبارها استراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات مشيراً إلى أن توجيهات فخامته تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات وبالمراكز وكذلك المدن.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيق بين السادة المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد الاماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.

وفي نهاية كلمته، أثنى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية فى اقامه تلك المعارض سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي فى النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.

وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، أن المعرض هذا العام سيكون نموذج جيد ومتنوع كالمعارض التي تمت فى الاعوام السابقة من حيث التخفيضات وكذلك الجودة.

وأكد كمال أن فكرة اقامه المعارض فى مكان واحد توفر كل احتياجات المواطنين وتوفر علية عمليات الانتقال من مكان لأخر، كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.