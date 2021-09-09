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عايز المدينة خلية نحل.. تعليمات مشددة من وزير الإسكان بشأن مشروعات المنصورة الجديدة

04:17 م الخميس 09 سبتمبر 2021
عايز المدينة خلية نحل.. تعليمات مشددة من وزير الإسكان بشأن مشروعات المنصورة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة، بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا: "عايز المدينة خلية نحل.. وشغل على مدار الـ 24 ساعة".

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، واللاند سكيب، وأعمال الزراعة، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

عاصم الجزار وزير الإسكان مشروعات المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية

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