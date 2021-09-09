حبسها في البيت.. أول تحرك من "قومي المرأة" بشأن شكوى بلوجر شهيرة من إيذاء زوجها وتهديدها

كتب- محمد نصار:

أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا بشأن واقعة الفيديو المنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجر مشهورة تشكو فيه إيذاء زوجها لها.

وقال المجلس، في بيان: الخميس: تابع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن كثب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المشهورة تشكو فيه إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفاله، وقد تدخلت الأجهزة الأمنية لإنقاذها.

وأشارت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى أن المكتب تلقى على الخط المختصر 15115 -بعد انتشار الفيديو- مكالمات تطلب من المكتب التدخل ومحاولة مساعدتها وبالفعل قام المكتب بالتواصل تليفونيا على رقمها الخاص للاطمئنان عليها بعد تدخل الأجهزة الأمنية ولتقديم المساعدة القانونية والنفسية لها، والمجلس مستمر في التواصل معها.

وكانت البلوجر قد ظهرت في فيديو مدته 9 دقائق تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، كاشفة عن أنها حبيسة داخل المنزل في منطقة الزيتون مع أولادها، وأن زوجها الذي اعتاد تهديدها بإيذائها "أخذ منها جهاز اللاب توب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الرقم السري فيهما حتى لا تستطيع استخدامهما، بينما تمكنت هي من استخدام تليفون آخر كان قد أخفته منه لتظهر في اللايف الفيديو.

وأضافت باكية في الفيديو: «أنا خايفة.. أنا بتهدد.. أنا محبوسة في بيتي ومش عارفة انزل منه.. جوزي منعني من شغلي في إحدى القنوات، وتحولت لخدامة في البيت ويخليني أنظف فوق التكييف».