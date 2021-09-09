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أمطار على السواحل الغربية تمتد للإسكندرية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

04:01 م الخميس 09 سبتمبر 2021
أمطار على السواحل الغربية تمتد للإسكندرية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

الطقس

كتب- مينا غالي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم – مطروح – العلمين)، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وينشر مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو التالي:

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الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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