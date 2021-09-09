غدا ولمدة 3 أيام.. غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا بالجيزة



كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسي بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ونوهت المحافظة بأن الأمر يتطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدءا من يوم الجمعة الموافق 10/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.