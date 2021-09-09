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وزير الإسكان يستبعد رئيس جهاز المنصورة الجديدة وعددا من العاملين

02:45 م الخميس 09 سبتمبر 2021
وزير الإسكان يستبعد رئيس جهاز المنصورة الجديدة وعددا من العاملين

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وكذا بعض العاملين بجهاز المدينة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس.

كما أصدر وزير الإسكان، قراراً بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.

واجتمع الوزير، بشركات المقاولات، العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، مشددا عليهم ضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز المنصورة الجديدة

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