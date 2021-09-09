تصل لـ 12 ساعة.. خريطة انقطاعات المياه في القاهرة والجيزة غدا

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركتا المياه في القاهرة والجيزة عن قطع المياه عن عدد كبير من المناطق عصر ومساء الجمعة 10 سبتمبر الجاري لأسباب مختلفة.

وفيما يلي خريطة بتفاصيل مناطق انقطاع المياه في القاهرة والجيزة وأسباب ذلك:

4 ساعات عن منطقتين بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ 4 صباح بعد غد السبت الموافق 11–09–2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

12 ساعة عن 18 منطقة بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب - القصبجي - أرض البحر - جسر الكنيسة - الكنيسة - شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته - العمرانية الغربية - الطالبية الهرم - الكوم الأخضر - شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية الهرم - مشعل - شارع زغلول - شارع اللبيني - نزلة السيسي - نزلة البطران - كفرالمنفي - كفر الجبل) وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر يوم الجمعة الموافق 10/9/2021 وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 11 / 9 /2021 وذلك لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200 مللي القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور ترعة الزمر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.