وظائف السكة الحديد.. إعلان جديد لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة من بين العاملين بالهيئة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة من العاملين بكافة قطاعات الهيئة ومناطقها.

وقالت الهيئة، في إعلانها، إنه يجب أن تتوافر في المتقدمين شروط أساسية مبينة على النحو التالي:

1- لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

2- يكون معينا على لإحدى الدرجات التخصصية (مؤهل عالي).

3- أن يكون المتقدم على الدرجة المالية الثانية بحد أدنى.

4- أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يصدر ضده أية عقوبات جنائية أو مخلة بالشرف.

الأوراق المطلوبة:

1- صورة شخصية للمتقدم.

2- صورة ضوئية من قرار التعيين.

3- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.

4- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأية دورات تدريبية أو شهادات تكميلية تحصل عليها المتقدم.

5- سيرة ذاتية للمتقدم.

ويتم التقديم بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم ابتداءً من 11 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر من عام 2021.

وعلى مديري المناطق توزيع منشور الإعلان الداخلي على الورش وكافة مقرات العمل بالمناطق نطاق رئاستهم لضمان وصول الإعلان لكافة العاملين، مع اعتبار الأمر عناية ومسئولية السادة مديري المناطق شخصيًا.