في عيده الـ 69.. السيسي يوجه رسالة دعم للفلاح المصري



كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة دعم لفلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 69.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.

وتابع: أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.

وواصل الرئيس: مصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.