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في عيده الـ 69.. السيسي يوجه رسالة دعم للفلاح المصري

12:18 م الخميس 09 سبتمبر 2021
في عيده الـ 69.. السيسي يوجه رسالة دعم للفلاح المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي


كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة دعم لفلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 69.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.

وتابع: أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.

وواصل الرئيس: مصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.

عيد الفلاح الفلاح المصري الرئيس السيسي

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