في عيده الـ 69.. السيسي يوجه رسالة دعم للفلاح المصري
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة دعم لفلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح المصري الـ 69.
وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته.
وتابع: أؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.
وواصل الرئيس: مصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.
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