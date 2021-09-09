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وزير الأوقاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لمواجهة الإرهاب بفيينا

12:05 م الخميس 09 سبتمبر 2021
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كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، في افتتاح القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي ينظمها كل من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

وحضر افتتاح القمة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا، وفلاديمير بورنوكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورئيس البرلمان الدولي ورئيس البرلمان العربي ورئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية وسكرتيرها العام، ورئيس البرلمان النمساوي و عدد من رؤساء البرلمانات الدولية ونوابهم ولفيف من أعضاء البرلمان الدولي والبرلمانات الإقليمية من مختلف دول العالم.

وأكد الجميع، أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، وبخاصة الفكرية والثقافية والبرلمانية و مبادرات الرعاية الاجتماعية في مكافحة الإرهاب.

ومن القمرر، أن يلقي وزير الأوقاف اليوم كلمة أمام القمة عن أفضل السبل والممارسات في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الإرهاب فيينا

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