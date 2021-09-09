تبدأ بعد ساعات.. رابط رسمي لتعديل رغبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

كتب- محمد نصار:

تقرر فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بدءًا من الساعة 5 مساءً اليوم الخميس 9 سبتمبر ولمدة 48 ساعة تنتهي الساعة 5 من مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر.

يأتي ذلك في ضوء الحد الأدنى المعدل الذي أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمكن التقديم لتعديل الرغبات من خلال الرابط التالي:

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وصرح عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تقرر استمرار تقدُم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني، على أن تُعقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعا.

وأضاف محمد شعيره، منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.