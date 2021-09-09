قرار عاجل من "المحامين" بشأن أسر محامين العقار المنهار بشبرا الخيمة

كتب- مينا غالي:

صرح وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين عمر هريدي، بأنه تواصل ليلة أمس الأربعاء مع النقيب العام رجائي عطية بشأن وفاة 3 محامين نتيجة انهيار عقار بشبرا الخيمة، فوجه بتحمّل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم لحين صرف المعاشات المخصصة لذويهم.

وأوضح وكيل النقابة، أنه تواجد بموقع الحادث رفقة عضو المجلس محمد نجيب، ونقيب جنوب القليوبية مجدي حافظ وعدد من أعضاء المجلس الفرعي، حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم، إضافة لتواجد مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية وقيادات المحافظة.

كما نعى نقيب المحامين، كل من: علاء دبش، مصطفى محمد، وصباح غنيم، الذين لقوا مصرعهم نتيجة انهيار العقار كائن به مكتب الأول.​