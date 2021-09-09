رواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 1889 فرصة عمل في 11 محافظة



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توفير 1809 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

يأتي ذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها من أغسطس 2021.

وقال الوزير، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص و عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص متوفرة في 11 محافظة هي : القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية، ودمياط، وأسوان، وقنا، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية.

ولفت سعفان، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسئول مبيعات خارجية، و5 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه ، و2 فني تبريد وتكييف، و50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

وتابع الوزير، قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه، و5 مهندس ميكانيكا، و15 مندوب مبيعات ، و15 فنى إنتاج، و 15 أمين مخزن، و3 منسق بيانات ، و15 مشغل ماكينات ، و75 عمال انتاج براتب 3400 جنيه ، و10 عمال مخازن ، و 29 سائقاً، و 5 عمال خدمات ، و 50 عامل استيفاء نسبة الـ 5%.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه ، و 200 عامل إنتاج.

وفي القليوبية، يوجد 17 مشرف جودة، و 50 عامل سنجر ، و 55 عامل اورليه ، و 25 عامل اوفر ، و 10 مساعد ، و 10 عمال تشطيب ، ومساعد مدير مبيعات ، و 7 فنى لحام جلود ، و 5 أمين مخزن ، و 8 عامل مخزن، و 52 عامل إنتاج ، و 12 سائق ، و 5 عامل تحت التدريب، و 2 مهندس مدني براتب 4500 جنيه، و6 فني حدادة ولحام، و3 فنى كهرباء، ومندوب دعم فني، ومدخل بيانات، و 38 عامل تعبئة وتحميل، و10 فرد أمن ، و27 عامل استيفاء نسبة 5 %، و 5 محاسب تكاليف ، و 21 عامل خدمات، و9 عمال ماكينة ، و 5 مساعد فني، و 5 مشغل ليزر، و15 فني صيانة وتشطيب.

كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت: 10 عمال تجهيز، و50 خياط، و 80 مساعد، و 5 عامل جودة، ومشرف.

وفي الغربية، يوجد فرص عمل لـ 3 مهندس تخطيط ، ومراقب جودة ، و50 عامل تشغيل ماكينات ، و 18 عمال ارضية ، و 5 عمال صباغة ،و5 عمال تدوير ، و كاشير ، وويتر صالة ، و 2 عامل مطبخ ، و محاسب ،و2 مصمم جرافيك ، و2 عامل لصق ولزق كارتون ، وعامل لصق سلوفان ، و53 عامل خياطة ، و4 مكوجي ، و9 عمال تعبئة وتغليف ، و3 عمال قص ، و 4 عمال نظافة ، و 8 بائعين ، و 7 عمال مخزن.

وفي أسيوط تضمنت فرص العمل: 3 مسئول تمويل، و3 منسقة ميدانية، و 7 اخصائي تمويل ، و3 عمال لشركة سياحية ، و5 منسق وأخصائي، و2 مندوب مبيعات، و4 فنى مخازن كيميائي، و20 فني كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة، و2 عمال لبنزينة، وعامل لصيدلية.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت: 3 مندوب مبيعات، و 2 سائق، و 100 مستشار تأميني، و 5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و 10 عمال إنتاج، و 2 فني كهرباء، و2 عمال تشغيل ماكينات ، و 2 طاولجي.

وفي المنيا، يوجد 156 فرصة عمل متاحة، منها: 3 كاشير، و150 عامل خياطة، و 2 عمال إنتاج، وعامل استيفاء نسبة 5%.

كما تم توفير فرص عمل شملت: كاشيرة، و 2 بائعين بمحافظة أسوان.