مبروك عطية: الدورة الشهرية يمكن أن تكون سببا في فض غشاء البكارة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن ترقيع غشاء البكارة عبارة عن لعبة خداعية للاحتفال في يوم الزفاف بشرف البنت.

وأضاف عطية، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد علميًّا ولا دينيًّا جملة ترقيع غشاء البكارة.

وأشار مبروك عطية، إلى أنه يجب على الأمهات توجيه نصائح لبناتهن بضرورة الحرص على التعامل مع غشاء البكارة"، مشيرا إلى أن كثافة الدورة الشهرية في بعض الأحيان من الممكن أن تفض غشاء البكارة.