رئيس "النواب" يشهد حفل تسليم نموذج طبق الأصل من قناع الملك توت عنخ آمون للأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

شهد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مراسم حفل تسليم مجسم طبق الأصل لقناع الملك الفرعوني توت عنخ آمون إلى مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بڤيينا.

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة، أكد خلالها أن إهداء هذا المجسم لقناع الملك الفرعوني والذي تم إعداده بواسطة خبراء وزارة السياحة والآثار المصرية، إنما يعد رمزاً للتعاون والصداقة والعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة بكافة هيئاتها، مشيرا إلى أن هذا الحدث يبرز وبكل الصور الممكنة الدعم المصري الجاد لدور وعمل الأمم المتحدة الفريد والحيوي.

وعلى هامش هذا الحفل أشاد جبالي بدور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، واصفا إياها بأنها نموذج للمرأة المصرية التي نفخر بها، مبديا سعادته الغامرة بوجودها على رأس الأمم المتحدة بڤيينا.

حضر الحفل أعضاء الوفد البرلماني المصري، بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير المصري في ڤيينا ورموز الجالية المصرية بالنمسا.​