التطبيق بعد أيام.. تنبيه مهم من التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبز
كتب- محمد نصار:
عممت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنبيها إلى المواطنين بشأن صرف الخبز على بطاقات التموين.
وفي رسالة وجهتها التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبز قالت إنه اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢١ سيتم صرف الخبز من المحافظة الصادر منها البطاقة.
كانت وزارة التموين قررت اعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة - الجيزة - القليوبية) محافظات منفصلة وكل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة سمارت بإرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف.
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