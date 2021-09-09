التموين: انطلاق معرض "أهلًا مدارس" الخميس المقبل بتخفيضات تصل لـ30%



كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معرض "أهلًا مدارس" المُقام تحت رعاية مجلس الوزراء، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%.

وأوضح المصيلحي، في بيان اليوم الخميس، أن هناك مقترحًا لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.



وأشار إلى أن عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين، على مساحة تصل إلى 3000 م2، منوها بأنه يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف المصيلحي، أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس في أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي).

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى اهتماما بتلك المعارض؛ للتخفيف عن المواطنين في المناسبات، مشيرا إلى أن توجيهاته تقضى بنشر تلك المعارض في كل المحافظات، وبالمراكز والمدن.

وتابع المصيلحي، أن هناك تنسيقا بين المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة؛ لتحديد أماكن إقامة المعارض بأغلب المحافظات الجمهورية، مشيدًا بتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية في إقامة تلك المعارض، سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه يأتي في النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد كمال أن المعرض سيكون نموذجًا جيدًا ومتنوعًا كالمعارض التي تمت في الأعوام السابقة من حيث التخفيضات والجودة.

وأضاف أن إقامة المعارض بكافة الاحتياجات والمستلزمات توفر على المواطنين عمليات الانتقال من مكان لأخر، مشددا على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك في أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.