سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس حتى السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء إلى ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضح خبراء الطقس أنه ستظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقـاهرة؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على الأنحاء كافة ليلًا.

ونوه الخبراء إلى أن طقس الخميس يشهد سقوط أمطار خفيفـة، على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم- مطروح- العلمين- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (40:30% تقريبًا).

وعن طقس الجمعة، أوضح الخبراء أنه يشهد أيضا فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح- العلمين)، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).