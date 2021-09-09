بالأرقام.. معدلات الفقد في شركات توزيع الكهرباء خلال الآونة الأخيرة

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن معدلات الفقد الفني والتجاري بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية شهدت استقرارا على مدار الفترات الماضية ببعض شركات التوزيع مقابل ارتفاع الفقد بشقيه الفنى والتجارى نتيجة سرقات التيار وانخفاض معدلات التحصيل بتلك الشركات.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي أن الشركة القابضة للكهرباء تقوم كل شهرين بعمل تقييم لكافة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية يتضمن معدلات الفقد الفنى والتجارى من حيث الارتفاع والزيادة وكذلك معدلات التحصيل أيضا بإعتبارهما المعيار الأساسي لنتائج الفقد.

وأوضح المصدر احتفاظ شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمرتبة الأولى في نسب الفقد الفني والتجارى بنسبة بلغت ١١٪ تليها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بنسبة بلغت ١٥٪ والتى تشهد استقرار وتطور كبير في الفقد بالرغم من وجود بعض المشاكل في السيستم الخاص بالعدادات مسبقة الدفع على مدار الفترات الماضية.

كما جاءت شركة البحيرة للكهرباء فى المرتبة الثالثة بنسب فقد بلغت ٢٠٪ تليها فى المرتبة الرابعة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بنسب فقد بلغت ٢١٪ ، ثم شركة جنوب الدلتا للكهرباء بنسب فقد بلغت ٢٢٪ تليها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بنسب فقد بلغت ٢٢٪ تليها شركة شمال الدلتا للكهرباء بنسب فقد بلغت ٢٣٪ ثم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التي شهدت تطور كبير بشكل خاص على مدار الفترات الأخيرة خاصة بقطاع أسوان الذى قفز ويسير بخطى منتظمة باستثناء قطاع سوهاج الذى حقق نتائج غير مرضية على مدار الفترة الماضية لارتفاع نسبة الفقد الفنى والتجارى به لانتشار وزيادة معدلات السرقات.

فيما جاءت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى المرتبة التاسعة والأخيرة بنسب فقد تجارى بلغت ٣١.٦ ٪ ونسب فقد فنى بلغت ٨٪ الأمر الذي وضع رئيس وقيادات الشركة في ضغوط وأنباء كبيرة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الفقد الفنى والتجارى دون معرفة الأسباب على الرغم من إجراء حركة تغييرات بعدد من قيادات القطاعات التجارية والشبكات إلا أن مازال مشكلة تفاقم نسب الفقد تمثل لغز كبير بتلك الشركة على وجه الخصوص ....

وأوضح المصدر أن هناك اهتمام كبير من قبل قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر حول تقليل نسب الفقد الفني والتجاري في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية،بالإضافة إلى تحسين نسب التحصيل الشهرية،مشيرا إلى أن أغلب الاجتماعات التي تعقد بصفة دورية بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة تلك المسألة.