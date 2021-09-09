اليوم.. وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا

كتب-مصراوي:

يشارك اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركة مع الأمم المتحدة، كما يعقد عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين الدوليين والنمساويين خلال هذه الزيارة على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وغادر الوزير، الثلاثاء الماضي، للمشاركة في هذه القمة بدعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، كما قامت سفارتنا في فيينا بترتيب عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من كبار المسؤولين النمساويين والاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين في القمة، وذلك لشرح التجربة المصرية الرائدة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية المقيتة.

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة بفيينا، فلاديمير فورونكوف، بالدور المصري والتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال لقائه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم أهمية الدور المصري في مكافحة الإرهاب، والتعرف على التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية جادة في مكافحة الإرهاب، وعلى استعداد تام لمشاركة تجربتها الرائدة مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ، مضيفا أن التجربة المصرية تقوم على مراعاة أبعاد ثلاثة: أولها: البعد الإنساني، بما يتضمنه من مراعاة المصلحة الإنسانية والمشترك الإنساني بما يخدم الأمن والسلام العالميين، وثانيها: المصلحة الوطنية المعتبرة، وثالثها: البعد الديني، فالأديان ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الناس وسعادة البشرية، والحفاظ على الأرواح، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، وليس القتل ولا الهدم ولا التخريب.