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اليوم.. مصر للطيران تنقل 11 ألف راكب على متن 89 رحلة دولية وداخلية

03:13 ص الخميس 09 سبتمبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تنقل 11 ألف راكب على متن 89 رحلة دولية وداخلية

شركة مصر للطيران

(مصرواي)

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 89 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 11 ألف راكب، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 65 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمَان، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، مسقط،أديس أبابا، اسمرة، الخرطوم، جوهانسبرج)، بالإضافة إلي 12 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 11 ألف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

شركة مصر للطيران الرحلات الجوية فيروس كورونا تورنتو دبي الكويت

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