لبحث سبل التعاون.. مايا مرسي تستقبل رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور العميد إيهاب إبراهيم وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين من أجل دعم جهود المجلس القومي للمرأة ودوره في مجال تمكين المرأة في القبائل المصرية.

وبحسب بيان اليوم، رحبت مرسي بالشيخ كامل مطر والعميد إيهاب إبراهيم في المجلس، معربة عن سعادتها ببداية التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشارت إلى أنها سعيدة وفخورة بالمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة في المجتمع القبلي السيناوي، مؤكدة أن المرأة السيناوية قامت بدور عظيم عبر التاريخ في الدفاع عن الوطن وضحت بالكثير في سبيل حماية أمن وسلامة أرض الوطن ومواجهة أيادي الإرهاب والتطرف الغاشمة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأشارت مرسي، إلى أن المجلس له فروع في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل على تمكين المرأة في جميع المجالات وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها.

من جانبه أعرب الشيخ كامل مطر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا وبدء التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشيدا بالدور الهام والمتميز الذي يقوم به المجلس من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة التي تحتاج منا كل الدعم والمسانده، مؤكدا أن المرأة تتمتع في القبائل المصرية بمكانة عظيمة ولها كل الاحترام والتقدير.

وأكد الشيخ كامل، على أهمية العمل على مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال تسليح المرأة بالعلم والثقافة في مجتمعاتنا القبلية.