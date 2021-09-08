أول تعليق من نقابة الإعلاميين على أزمة مدحت شلبي و"رابطة النقاد الرياضيين"

كتب- مينا غالى:

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، أن النقابة تنتظر حاليًا تقرير المرصد الإعلامي بشأن ما ذُكر في حلقة الإعلامي مدحت شلبي عقب عودته للشاشة مجددًا، والتي تحدث خلالها عن النقاد الرياضيين، بشكل دفع الرابطة للرد عليه في بيان شديد اللهجة.

وأضاف سعدة لمصراوي، اليوم، أن تقرير المرصد سيتضمن تفاصيل تفريغ الحلقة وبيان ما إذا كانت قد تضمنت أي مخالفات من عدمه، وتنتظر عما إذا كانت هناك شكوى مقدمة للنقابة في هذا الشأن لبحثها وفقًا للقانون"، مؤكدًا أنه في حالة عدم وجود مخالفات ستسعى النقابة لتهئة الأجواء ونبذ التعصب.

وتابع سعدة: "من بين أدوار النقابة تهدئة الأجواء، وفي حالة عدم وجود مخالفات ستسعى النقابة بجهود حثيثة لجمع الطرفين إلى مائدة الصلح، لأن هؤلاء شخصيات مسؤولة، ولابد أن تعطي صورة لنبذ التعصب وتقديم رسالة طيبة للجماهير باعتبارهم قادة رأي".

وسادت أزمة مساء أمس، بعدما عاد الإعلامي مدحت شلبي، مجددًا من الإيقاف، لتقديم برنامجه مساء الأنوار، وقال إنه لم يكن يقصد به أى إساءة إلى جمهور الأهلى، إلا أن بعض النقاد الرياضيين طالبوا بإيقافه مجددا ومنعه من الظهور.

هذا الأمر أثار غضب رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، حيث أصدرت بيانًا مساء أمس قالت فيه: "يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن أسفه الشديد من تلك الحالة المؤسفة، التي وصل إليها مقدم البرامج مدحت شلبى، والتى نرجو معها من المسؤولين بإعلام المصريين، وقنوات أون تايم سبورتس، مراجعة ظهوره على قنواتكم الموقرة، خاصة بعد عدم انضباط كلامه، وهجومه غير اللائق على النقاد والإعلاميين والعاملين بالمواقع الرياضية، دون أي سبب أو مبرر واضح، وهو أمر يثير الاندهاش والحيرة معا."

وأضاف البيان: "لم يعتبر مقدم البرامج مدحت شلبي بقراركم السابق بإيقافه لخروجه عن النص دون مبرر في حق جمهور الأهلي، وللأسف.. يبدو أنه يفقد تركيزه على الهواء (ربما لعامل السن)، ما يتطلب منكم مراجعة الأمر، وهو ما نأمله كذلك من نقيب الإعلاميين."

وتابع البيان: "لقد تعامل المكتب التنفيذي للرابطة، مع الأمر بشكل عقلاني، لذلك توجهنا برسالتنا للمسؤولين عن ظهوره، كبداية، مع التأكيد على التمسك الكامل بالحفاظ على جميع الحقوق الأدبية للنقاد الرياضيين، إذا لم نجد القرار المناسب من قبل المسؤولين."