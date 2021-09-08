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نقيب الصحفيين: صرف الدفعة الثانية من المبالغ المتأخرة عن فارق زيادة البدل لصحفيي "الإذاعة والتليفزيون"

09:01 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
نقيب الصحفيين: صرف الدفعة الثانية من المبالغ المتأخرة عن فارق زيادة البدل لصحفيي "الإذاعة والتليفزيون"

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه بالتواصل المستمر مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وافق على صرف الدفعة الثانية من المبالغ المتأخرة المستحقة للصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون عن فارق زيادة البدل.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أنه تم بالفعل تحويل مبلغ الدفعة الثانية من القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام إلى الحساب البنكي الخاص بالمجلة، وبمتابعة حثيثة من خالد حنفي رئيس تحرير المجلة، سيكون المبلغ متاحا للجميع الأسبوع المقبل.

وتابع:"نحن على تواصل مستمر ووعد مؤكد من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصرف باقي المتأخرات في الوقت المناسب القريب".

ضياء رشوان نقيب الصحفيين حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الإذاعة والتليفزيون

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